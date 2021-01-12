Tem Otoyolu’nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza

Tem Otoyolu Avcılar Gişeler Mevki’inde aralarında bir kamyon ve bir tırın da bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2’si ağır çok sayıda kişi yaralanırken bölgede kilometrelerce trafik oluştu.
Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapanırken, polis ekipleri trafik akışını emniyet şeridi üzerinden tek şeritle kontrollü şekilde akışı sağlamaya çalıştı.
Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce trafik oluştu. Oluşan trafik drone ile görüntülenirken ekipler kazaya karışan araçları yoldan çekmek için çalışma başlattı.Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 11:01