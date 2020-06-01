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TEM otoyolunda araç yangını

TEM otoyolu Ispartakule mevkiinde seyir halindeki otomobil yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

TEM otoyolunda araç yangını

TEM otoyolu Ispartakule mevkiinde seyir halindeki otomobil yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay, TEM otoyolu Ankara istikameti Ispartakule mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayı anlatan araç sürücüsü, "Yolda gelirken aniden duman çıktı. Hemen durdum. Araba alev aldı" ifadelerini kullandı.

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