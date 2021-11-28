TEM Otoyolu’nda feci kaza: 2 yaralı

Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde 5 aracın karıştığı feci kazada 1’i kadın, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 04.00’da Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati Bayramın kontrolündeki 34 FL 8810 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken 22 ABT 842 plakalı ve 34 EKG 114 plakalı araçlarla çarpışması sonucu kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar TEM Otoyolu’nda savrulurken 34 NJ 6960 plakalı otomobilde 1i kadın iki kişi sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken TEM Otoyolu Edirne istikametini ise geçici süreliğine trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri yaralıları kısa bir çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. İki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araçların kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu trafiğe tekrardan açılırken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı