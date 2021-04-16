TEM otoyolunda hurda yüklü tır devrildi: 1 yaralı

TEM Otoyolu Avcılar mevkiinde hurda yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi, kazada sürücü yaralandı.Kaza, saat 20.00 sıralarında Avcılar TEM Otoyolu Isparta Kule katılımındaki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Hanifi B. kontrolündeki 34 VA 8505 plakalı hurda yüklü tır, sürücünün kontrolünden çıkarak yola devrildi. Tırda bulunan hurda parçalar etrafa saçılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alarak yolu kısa süreli trafiğe kapattı. Kazada yaralanan sürücü Hanifi B., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hurda parçaları, olay yerine gelen başka bir tırın kasasına yüklendi. Devrilen tır, vinç vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Çevreye saçılan parçalar temizlik ekipleri tarafından temizlendikten sonra yol, araç trafiğine açıldı.