TEM otoyolunda iki kamyonet çarpıştı: 1 ağır yaralı

TEM otoyolu Kınalı mevkisinde seyir halinde olan kamyonet, park halinde bulunan başka bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM otoyolu Kınalı mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Ömer D. yönetimindeki kamyonet, bilinmeyen bir nedenle park halinde olan başka bir kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü parçalanan kamyonette sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanın ilk müdahalesini araç içerisinde yaptı. Silivri itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Ömer D. (22) hastaneye kaldırıldı. Park halindeki kamyonet içerisinde bulunan şoför jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 15:06