TEM Otoyolu’nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal’ın araç sürücüsü Serdar Çekiç’e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
TEM Otoyolu’nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal’ın araç sürücüsü Serdar Çekiç’e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
TEM Otoyolu’nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal’ın araç sürücüsü Serdar Çekiç’e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
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