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TEM Otoyolu’nda ticari araç alev alev yandı

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Tem Otoyolu Hadımköy mevkiinde hafif bir ticari araç alev alev yandı.

TEM Otoyolu’nda ticari araç alev alev yandı
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Tem Otoyolu Hadımköy mevkiinde hafif bir ticari araç alev alev yandı.

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TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlerin tamamen sardığı aracı söndürmek için çalışma başlatırken, polis yolda önlem alarak trafik akışını sağladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede söndürüldü.

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