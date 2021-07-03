TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü

TEM Otoyolu Kumburgaz katılımında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır, yol ayrımındaki yön levhasına çarparak durabildi. Levhaya çarptıktan sonra hurda yığınına dönen tırın sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybettiSağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde tır sürücüsü Bülent Çaylak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından tır sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Parçalanan TIR ve parçaları, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.