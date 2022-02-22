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TEM Otoyolunda uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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Sakarya’da polis ekiplerince TEM Otoyolu Adapazarı gişeler mevki’inde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 970 gram metamfetamin ele geçirilirken konuya ilişkin yakalanan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEM Otoyolunda uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Sakarya’da polis ekiplerince TEM Otoyolu Adapazarı gişeler mevki’inde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 970 gram metamfetamin ele geçirilirken konuya ilişkin yakalanan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda TEM Otoyolu Adapazarı gişeler mevki’inde durdurulan araç içerisinde Narkotik köpeği desteği ile yapılan aramada 2 kilo 970 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli İ.S. ekiplerce olay yerinde gözaltına alındı.

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Aynı gün içerisinde şüpheli İ.S. ile birlikte hareket ederek uyuşturucu madde teminini sağladıkları değerlendirilen firari F.H., Ö.S., S.K. ve A.O. isimli şahıslar da ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen İ.S., Ö.S., S.K. ve A.O. isimli 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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