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TEM yan yolda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Altınşehir yan yolda bir otomobil alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

TEM yan yolda otomobil alev alev yandı
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TEM Otoyolu Altınşehir yan yolda bir otomobil alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, bu sabah TEM Otoyolu Altınşehir yan yolda yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç bir anda alev topuna dönerken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil yangını nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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