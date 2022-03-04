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TEM’de arızalanan aracını halatla kilometrelerce çektirdi

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TEM’de yolda kalan aracı için çekici çağırmayan vatandaş, otomobilini başka bir araca halatla bağlayarak çektirmeye çalıştı. Çekilen otomobilin kapısının da ara ara açıldığı gözlendi. Kilometrelerce ilerleyen iki aracın trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM’de arızalanan aracını halatla kilometrelerce çektirdi
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TEM’de yolda kalan aracı için çekici çağırmayan vatandaş, otomobilini başka bir araca halatla bağlayarak çektirmeye çalıştı. Çekilen otomobilin kapısının da ara ara açıldığı gözlendi. Kilometrelerce ilerleyen iki aracın trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde TEM otoyolu Çamlıca Gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olduğu sırada otomobili arızalanan 34 ELP 636 plakalı Volvo marka araç sürücüsü, olay yerine çekici çağırmak yerine otomobilini bir başka araca halatla bağlayarak trafikte ilerledi.

Trafik yoğunluğunun az olması muhtemel bir facianın önüne geçerken yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde araç kapısı açık olan sürücünün bir başka araca bağladığı otomobiliyle ilerlediği görülüyor.

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