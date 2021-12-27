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TEM’de bir otomobilde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bulunan Gültepe tesislerinde durdurulan bir otomobilde 20 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 20 adet şarjör ele geçirildi.

TEM’de bir otomobilde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bulunan Gültepe tesislerinde durdurulan bir otomobilde 20 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 20 adet şarjör ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili TEM Otoyolu Gültepe tesislerinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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