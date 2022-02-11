banner4556

TEM’de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

banner4664

KOCAELİ(İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEM’de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
banner4584

KOCAELİ(İHA) – TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

banner4336

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç durduruldu. Yapılan aramalar neticesinde araçta; 185 paket halinde 110 kilogram 260 gram skunk, 4 paket halinde 4 kilogram 740 gram esrar ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sedef Kabaş’a hapis talebi
Sedef Kabaş’a hapis talebi
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666