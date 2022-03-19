TEM’de iki tır çarpıştı, sıkışan sürücü hastanede hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu Sapanca geçişi Uzunkum mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Eröz (52) idaresindeki 06 CS 607 plakalı tır ile aynı istikamette seyir halinde olan Ferhat D. (31) idaresindeki 53 K 5838 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kaza neticesinde Ahmet Ersöz tırın içinde sıkışırken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ersöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Kaza sebebiyle trafik İstanbul yönüne tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yol temizleme çalışması yapıldı.