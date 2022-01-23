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TEM’de kayan tır yoldan çıktı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı.

TEM’de kayan tır yoldan çıktı
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Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı.

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Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 ABA 403 dorse plakalı tır, kar yağışı sonrasında kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı. Demir bariyerleri kıran tır, yolun kenarında asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Tırın olduğu yere güvenlik amacıyla dubalar bırakıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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