TEM’de kaza: 2’si polis 5 yaralı

İstanbul TEM otoyolunda sivil polis aracının bariyere saplandığı kazada 2’si polis 5 kişi yaralandı. Kazadan dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluşurken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eyüpsultan’da TEM Otoyolu Ankara istikameti Kemerburgaz ayrımında saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, 34 CZN 369 plakalı Renault Megan aracın sürücüsü ile Hyundai marka sivil polis aracı yol ayrımında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kazaya karıştı. Çarpışma sonucu sivil polis aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazaya karışan diğer araç ise emniyet şeridine savruldu. Kazada 2’si polis 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de yolun tek şeridinde trafik akışını keserek herhangi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi aldı. Kazadan dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.