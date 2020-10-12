TEM’de kaza : 2’si polis 5 yaralı

İstanbul TEM otoyolunda sivil polis aracının bariyere saplandığı kazada 2’si polis 5 kişi yaralandı. Kazadan dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluşurken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eyüpsultan’da meydana gelen kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Kemerburgaz ayrımında saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 34 CZN 369 plakalı aracın sürücüsü ile sivil polis aracı yol ayrımında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kazaya karıştı. Çarpışma sonucu sivil polis aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazaya karışan diğer araç ise emniyet şeridine savruldu. Kazada 2’si polis 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de yolun tek şeridinde trafik akışını keserek herhangi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi aldı. Kazadan dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

(CS-ÖFA