TEM’de kaza : 2’si polis 5 yaralı

İstanbul TEM otoyolunda sivil polis aracının bariyere saplandığı kazada 2’si polis 5 kişi yaralandı. Kazadan dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluşurken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de yolun tek şeridinde trafik akışını keserek herhangi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi aldı. Kazadan dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.(CS-ÖFA