TEM’de üzerinden araç geçen kişi feci şekilde can verdi

TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı ardından üzerinden başka aracın da geçtiği şahıs hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM’de uzun araç kuyruğu oluştu.
Yayaya ilk çarpan sürücü kaza yerinde gözaltına alınırken yerdeki yayanın üzerinden geçen otomobil ya da otomobillerin belirlenmesi için bölgedeki trafik kameraları incelenmeye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerindeki tüm delilleri titizlikle toplarken yaşamını yitiren yabancı uyruklu kişinin cansız bedeni Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yeri ve oluşan uzun araç kuyruğu trafik kameraları tarafından görüntülenirken trafik yaklaşık bir saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma geniş çaplı şekilde devam ediyor.Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 22:44