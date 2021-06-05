Temizlik görevlisinden örnek davranış

Şişli’de gezmeye çıkan gurbetçi Elif Yavuz, Nişantaşı’nda içinde bin 500 Euro bulunan para dolu cüzdanını düşürdü. Temizlik görevlisi Abdullah Akyüz, görevinin başındayken bulduğu cüzdanı polis merkezine teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Olay önceki akşam saat 22.00 sıralarında Nişantaşı’nda meydana geldi. Almancı Elif Yavuz tatil parasının bulunduğu para dolu cüzdanını akşam vakitlerinde sokakta düşürdü. İçinde bin 500 Euro bulunan cüzdanı kaybettiğini akşam otele gittiğinde fark eden Yavuz, hemen emniyete giderek başvuruda bulundu. O akşam temizlik görevlisi olan Abdullah Akyüz görevinin başındayken cüzdanı buldu. Akyüz, cüzdanın içinde para olduğunu fark edip, durumu önce amirine bildirdi ardından polis merkezine giderek para dolu cüzdanı teslim etti. Emniyet hemen harekete geçerek cüzdanını kaybeden kadına ulaşıp cüzdanını teslim etti.

“Önce boş zannettim, sonra tekrar baktım içinde para vardı.”

Şişli Belediyesi temizlik görevlisi Abdullah Akyüz, “Bölgede çalışıyordum Paydos saatim gelmişti. Soyunma yerine giderken bir cüzdan buldum. Önce boş zannettim, sonra tekrar baktım içinde para vardı. Hiç dokunmadım. Sabaha kadar yatmadım. Düşündüm belki çocuğu hastadır. Bunları hep düşündüm. Belki bir geleceğidir. Saat 22.00 civarlarında buldum. Ertesi gün biz müdürü aradık bölge çavuşu ile beraber. Müdür de Başkan yardımcısını aradı. O bize yardımcı oldu, karakola gidin dedi. Sağ olsunlar polisler de yardımcı oldular” dedi.

“İçinde ne pasaport ne kimlik vardı”

Cüzdanını kaybeden Elif Yavuz ise şunları dile getirdi: “Dün akşam otele vardığımızda cüzdanımın eksik olduğunu farkettim. Ve direkt dışarı çıkıp karakola geldim. İfademi verdim. İçinde ne pasaport ne kimlik vardı. Sadece param vardı. Her yerde aradık tabii ki ama bulamadık. 1500 Euro vardı içinde. İnşallah bulunur dedim. Olacağı varmış geleceği varmış paranın geldi. Zor durumda bir insan bulsun dedim. Emniyet mensuplarına ve cüzdanı bulup bana teslim eden kişiye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Cüzdanı teslim alan Elif Yavuz teşekkür ederek karakoldan ayrıldı.