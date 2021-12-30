Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sokak köpeği kamerada

Esenyurt’ta belediye temizlik görevlisi, süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koştu. Şaşkınlık yaşayan temizlik görevlisi, köpeği yakalayıp süpürgesini geri aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Esenyurt Belediyesinde görevli temizlik işçisinin sokakları süpürdüğü sırada yanına bir köpek yaklaştı. O sırada sokak köpeği, ağacın kenarına bırakılan süpürgeyi alarak kaçmaya başladı. Köpeğin arkasından koşan görevli, bir süre sonra süpürgesini geri aldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle esnafı köpek için “Süpürge ve fırça görünce dayanamıyor” dedi.