Terör örgütü DHKP/C üyesi 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla yakalanan 34 kişiden 3’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik geçtiğimiz cuma günü jandarma ve polis ekipleri tarafından 43 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 34 kişi “şüpheli” sıfatıyla yakalanmıştı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığındaki sorguları tamamlanan şüpheliler, pazartesi günü adli makamlara sevk edildi.

İstanbul, Sivas, Samsun, İzmir, Ankara, Yozgat ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin 3’ü, İstanbul’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Geri kalan 31 şüpheli arasında yer alan 1 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu, diğer şüphelilerin ise “adli kontrol” hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer yandan soruşturma kapsamında firari olarak aranan 9 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü aktarıldı.