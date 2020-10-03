Terör örgütü PKK’ya katılan örgüt üyelerini Yunanistan’a geçirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte katılan kişileri illegal yollardan Yunanistan’a kaçıran, oradan da örgüt kamplarına geçişini sağlayan bir kişi yakalandı. Aynı gün gerçekleşen bir başka operasyonda ise Gaziosmanpaşa’da park halindeki otomobilleri kundaklayan A.A. gözaltına alındı.
Terör polisi, aynı gün başka bir operasyona daha imza attı. TEM ve İstihbarat Şube tarafından 7 Temmuz 2020’de Gaziosmanpaşa’da 2 otomobili kundakladığı belirlenen A.A. da düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 PKK’lı da dün akşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.O. tutuklanırken, 2 aracı kundakladığı belirtilen A.A. ise ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest bırakıldı.