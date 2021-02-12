‘Terör propagandası’ yapmak suçundan yargılanan sahte hocaya tahliye

Cinsel istismar suçundan yargılanan ve hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan ayrı bir dava açılan tutuklu sanık Burhan Dalğali tahliye edildi.

Esenler’de kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla, ‘dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 7 yıla kadar hapsi istenen sanık Burhan Dalğali hakkında sosyal medyada yer alan başka fotoğraflar nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açılmıştı. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yıla kadar hapis istemiyle açılan davadan tahliye edilen ancak ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutukluluğu devam eden sanık Dalğali’nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Burhan Dalğali ile avukatı hazır bulundu.

“Bana ders olsun ki HDP’nin adının geçtiği yerde bulunmayacağım”

Sanık Burhan Dalğali savunmasında, “PKK ile hiçbir alakam yoktur. O iftar yemeğine sadece iftar yemeği olduğu için gittim. Propaganda amaçlı bir dua yapmadım. PKK örgütüne karşı bir insanım. HDP üyeliğim kesinlikle yoktur. Beş vakit namaz kılan bir vatandaşım yalan söyleyemem. Ne bayrak, ne Abdullah Öcalan’ın resmini görmedim ama bundan sonra bana ders olsun ki asla HDP’nin adının geçtiği, resminin bulunduğu yerde bulunmayacağım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu ve sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesini ve yargılamaya konu paylaşımları yapan Tuncer Dalğali’nin tanık olarak talep etti.

Sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, sanık hakkında yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, Tuncer Dalğali’nin tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Burhan Dalğali’nin 21 Haziran 2015’te bir iftar programında çekilen fotoğraflarının akrabası olan ve hakkında ‘terör örgütü üyeliğinden’ dava açılan Tuncer Dalğali tarafından sosyal medya hesabında ‘HDP İlçe binasında iftar’ yazısıyla paylaşıldığı anlamıştı. Programın yapıldığı yerde örgütü simgeleyen bayrakların bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, Abdullah Öcalan başta olmak üzere birçok örgüt mensubunun resimlerinin duvarda asılı olduğu, örgütsel bayrakların bulunduğu ve Burhan Dalğali’nin masada elleri açık bir şekilde dua eder halde oturduğu anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Burhan Dalğali’nin ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.