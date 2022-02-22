Ters istikamete dönen sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

Küçükçekmece’de ters istikamete dönüş yapmak isteyen sürücü karşı istikametten gelen motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saat 18.00’da Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi, 20 Temmuz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Küçükçekmece istikametinde seyir halinde olan 34 TS 4517 plakalı aracın sürücüsü Nuh Erişken dönülmesi, yasak olan kavşaktan Yenibosna istikametine dönmek istedi. O esnada Yenibosna istikametine seyir eden motosiklet sürücüsü İsa Özcanlı ters istikamete dönmek isteyen Erişken ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Özcanlı yere düşerken, olayı gören vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Özcanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan Nuh Erişken göz altına alındı.

Olayı gören başka bir sürücü İsmail Köse, "Sürücü hatalı dönülmez yerden döndü. Bize yeşil yanıyordu. Doğal olarak duramadığı için arabaya vurdu yandan” dedi.