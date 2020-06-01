Teyp hırsızı kardeşler polis operasyonuyla yakalandı

Bağcılar’da, park halinde bulunan araçların teyplerinin çalınması olayı ile alakalı polis ekiplerince yapılan operasyonda kardeş oldukları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken hırsızlık olayı güvenlik kamera kayıtlarını da yansıdı.
Emniyette yapılan işlemlerin ardından aynı tarihte “Otodan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Mümtaz K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Muhammer K.’nin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
Öte yandan şüphelilerin gece saatlerinde gerçekleşen olay sırasında yaşadıkları koşuşturma ve kaçarken kullandıkları otomobil, çevre iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı.