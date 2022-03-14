Thodex avukatından açıklama: “Mağdurların zararları ödenmeye başlandı”

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, Thodex’in kurucularının avukatı tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, mağdurlara zararlarının ödenmeye başlandığı, 1 haftada yaklaşık 373 mağdurun zararının ödendiği ve bazı mağdurların şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında firari olan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, Thodex’in kurucularının avukatı Sevgi Erarslan tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

“Zararları büyük olan mağdurlar şikayetlerinden vazgeçti”

Mağdurlara zararlarının ödenmeye başlandığını belirten avukat Sevgi Erarslan, 1 haftada yaklaşık 373 mağdurun zararının ödendiğini ve bazı mağdurların şikayetinden vazgeçtiğini kaydetti. Avukat Erarslan, yaptığı basın açıklamasında, “Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında da müvekkillerim şüpheli olarak yargılanıyorlar. Bu konuda bir basın bildirisi yapmak durumunda kaldık. MASAK raporlarını bekliyorduk. MASAK raporları geldi. Bu kapsamda zararları gidermeye başladık. Kripto piyasası risk piyasasıdır. Ve risk piyasasında da bir hacklenme durumu söz konusu olduğunda sistemin kapatılması olağandır. Bu kapsamında müvekkilde bunu yapmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla ortada dolandırıcılık kastının varlığını gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Biz zaten bu yüzden mağdurların zararlarının karşılanması gerektiği şeklinde bir uzlaşmaya vardık. MASAK raporları geldi, raporlar doğrultusunda yaklaşık 1 hafta içerisinde 373 mağdurun toplam zararını giderdik. 373 mağdurdan zararları büyük olanlar şikayetlerinden vazgeçti” dedi.

“Mail adresi üzerinden zararlarını bize bildirsinler”

“Bu kapsamda zararların ödenmeye devam edeceğini bildirmek istiyoruz” diyen avukat Erarslan, “Bir mail adresi paylaşacağız. Bu mail adresinden zararları olan, mağdur olan kişilerin kimlik bilgileri ve zarar bedellerini bizlere bildirmesini istiyoruz. Bu bilgilendirmeleri de avukatları vasıtasıyla yapmalarını tercih ederiz. Çünkü savcılığımız çok titiz bir soruşturma gerçekleştirdi, fakat zamanımız yok. Tutuklamaya dair süreler de doluyor. Soruşturma da gizli olduğu için daha fazla bilgi veremiyorum” ifadelerini kullandı. Avukat Erarslan devamında, “Süremiz çok kısıtlı, 1-2 hafta içerisinde bütün zararları gidermek istiyoruz. Bütün mağdurlardan talebim, bu bilgilendirmeleri yaparken toplu bir şekilde yapılanlara ve meblağsı yüksek olanlara öncelik verilecek. Bir öncelik sırası yapılacak ve iddianame düzenlenene kadar bu öncelik sırasına göre, zararlar giderilmeye başlanacak. Şimdiye kadar 373 tane mağdurun zararı giderildi. Lütfen bize ‘erarslanhukukvedanısmalı[email protected]’ adresinden ulaşın. Lütfen bu adrese zararlarınızı bildirin” diye konuştu.