Thodex mağdurlarından biri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek şikayetçi oldu

Kripto para borsası Thodex’in işleme kapanmasının ardından mağdurlardan biri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Thodex’te 400 bin lirası bulunan D.A. isimli müştekinin yaptığı şikayetin yetkisizlikle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.

Kripto para borsası Thodex’in işleme kapanmasının ve dolandırıcılık iddialarının ardından D.A. isimli müşteki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Thodex isimli kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olayla alakalı basın ve yayın organlarında birçok haber yapılmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza da 22 Nisan 2021 tarihinde D.A. isimli müşteki suç duyurusunda bulunmuş olup www.thodex.com isimli internet sitesinde kişisel hesabının bulunduğunu bu hesaba yaklaşık 400 bin TL para yatırdığını, 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren parasını çekmek için girişimlerde bulunduğunu ancak parasını çekemediğini ve ilgili şirketin müşteri hizmetlerine ulaşamadığını beyan etmekle soruşturma başlatılmıştır. Şirketin merkezinin Kadıköy olduğu ve bu konu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldığı ve bu konu hakkında basın açıklaması yapıldığı hususu arz olunur” denildi.

Öte yandan, şikayetin yetkisizlik kararı ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.