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Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans sorumlusu Rana Azap, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkeme

Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans sorumlusu Rana Azap, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans sorumlusu Rana Azap, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkeme
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Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans sorumlusu Rana Azap, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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