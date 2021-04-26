Thodex soruşturmasında yakalanan şüphelilerden 61’i adliyeye sevk edildi

Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 61’i emniyetteki sorgularının ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; Türkiye’de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex’e yönelik geçtiğimiz Cuma günü operasyon düzenlenmiş, o tarihten bu yana 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 69 şüpheliden 61’i, Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından bu sabah Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

2 Milyar dolar kripto para ile yurt dışına firar ettiği ileri sürülen platformun kurucusu Faruk Fatih Özer ile birlikte 9 şüphelinin arandığı soruşturmada, şirketin Kadıköy’deki merkezinde birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu aktarılmıştı.