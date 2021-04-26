‘Thodex’in 6 şüphelisine tutuklama talebi

Kripto para borsası Thodex’in binlerce yatırımcısını dolandırması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6’sı tutuklama, 22’si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 34 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kripto para borsası Thodex’in kurusucu Faruk Fatih Özer’in binlerce yatırımcısını dolandırarak yurt dışına kaçtığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen 62 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

6 şüpheliye tutuklama talebi

Şüphelilerden 34’ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” ve “suç örgütü kurma” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 22’si ise “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin hakimlik sorgularının başlaması bekleniyor.