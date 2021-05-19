Thodex’in finans sorumlusuna tutuklama talebi

Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans sorumlusu Rana Azap, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Rana Azap, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.Öte yandan, soruşturma kapsamında toplamda 81 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 6 şüpheli “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmıştı. 73 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.