Thodex’in finans sorumlusunun tutuklanmasına yönelik talep reddedildi

Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şirketin finans sorumlusu Rana Azap’ın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi.
Savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz etti. Şüphelinin tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.
Savcılığın talebi reddedildiAnadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, talebi reddederek dosyayı üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği de talebi reddetti.