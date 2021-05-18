Thodex’in firari şüphelisi yakalandı

Thodex soruşturması kapsamında firari olan şirketin finans sorumlusu Rana Azap yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Thodex’in firari şüphelisi yakalandı
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Thodex soruşturması kapsamında firari olan şirketin finans sorumlusu Rana Azap yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kripto para borsası Thodex’e ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Thodex’in finans sorumlusu olan firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Gözaltına alınan Rana Azap, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Firari 3 şüpheli aranıyor

Firari şüpheli Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, Faruk Fatih Özer’in abisi olan tutuklu şüpheli Güven Özer’in eşi Zuhal Özer ise hala aranıyor. Yazılımcı Oral Çınar ise yakalandı.

6 şüpheli tutuklanmıştı

Ayrıca, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmış, 72 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.
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