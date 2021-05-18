Thodex’in yazılımcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin yazılımcısı Oral Çınar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Thodex’in yazılımcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Kripto para borsası Thodex’e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin yazılımcısı Oral Çınar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Thodex’in yazılımcısı olan firari şüpheli Oral Çınar gözaltına alınmıştı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilmişti.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Oral Çınar, adli kontrol istemiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı

Mahkemedeki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli Çınar, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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