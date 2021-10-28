banner4551

Tıp merkezinde çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan özel tıp merkezinin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

banner4336

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan özel tıp merkezinin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Özel Hayat Tıp Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tıp merkezinin mutfağında çay ocağında kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kocaeli’de dehşete düşüren olay...Öldürdüğü...
Kocaeli’de dehşete düşüren olay...Öldürdüğü...
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4325

banner3841