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Tır içinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan iki göçmen Tekirdağ’da yakalandı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tırın içinde saklanarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 2 göçmen yakalandı.

Tır içinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan iki göçmen Tekirdağ’da yakalandı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tırın içinde saklanarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 2 göçmen yakalandı.

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Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’ndeki tır parkında kaçak göçmenler olduğu ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri bölgeye gitti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, tırın arka kapılarını açtığında Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 2 göçmenle karşılaştı. Tır garajında park halindeki tırın mührünü bozarak içeride saklanan 2 kişi araçtan indirilerek üst araması yapıldı. Göçmenlerin yanlarındaki çantaların içerisinde şişme bot bulunurken, 2 göçmen İl Göç İdaresi’ne teslim edilmek üzere Altınova Polis Karakolu’na götürüldü. Olaya ilişkin tır sürücüsü de polis karakoluna ifadeye çağrıldı.

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