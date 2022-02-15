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Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-İzmir Karayolunun, Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi girişinde yol çalışması yapılan bölgede meydana gelen kazada iddialara göre 10 N 9979 plakalı otomobil sürücüsü Ali Kaynak (24) direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı istikametten gelen N.G. idaresindeki 45 EK 417 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil adeta hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Ali Kaynak’ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği tespit edildi. Tır sürücüsü N.G.’yi gözaltına alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kazada hayatını kaybeden Ali Kaynak’ın babası Ömer Kaynak’ı olay yerinde yakınları güçlükle teselli etmeye çalıştı.

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