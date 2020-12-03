Tırın dorsesindeki iş makinası devrildi, yol trafiğe kapatıldı

Küçükçekmece’de Basın ekspres yolunda seyir halinde ilerleyen tır, Güneşli sapağında virajı dönmek istediği sırada dorsesinde taşıdığı iş makinasi devrildi. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zekai Ulusoy’un kullandığı 34 EA 0520 plakalı tır Basın Ekspress yolundan Güneşli yoluna döndü. Tır sürücüsü Ulusoy virajı dönmek istediği sırada dorsesinde taşıdığı iş makinası yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarıcı ekipleri sevk edildi. Kazanın olduğu anda yol üzerinde araçların olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiği kapattı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurtarıcı ekipleri 1,5 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımıyla iş makinasını yeniden tıra yükledi. Kazanın ardından yolda ve iş makinasında maddi hasar meydana geldi. İş makinasının tıra yüklenmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

“Allah’tan başkan bir araç yoktu”

Kazayı gören vatandaşlardan Adem Dereli, ucuz atlatıldığını ifade ederek, “Tırın üzerinde iş makinası varken viraja girerken savruldu kaydı düştü. Allahtan herhangi bir araç yoktu can kaybı olmadan atlatıldı ”diye konuştu.