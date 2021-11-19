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Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli mahallinde meydana geldi. İddiaya göre, O.A. idaresindeki özel bir lojistik firmasına ait 59 DJ 779 plakalı tır, D.A.U. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır devrilirken, iki araç da kullanılamaz hale geldi. Yaralı tır sürücüsü O.A., olay yerine çağrılan ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise yaralamalı kazaya ilgili inceleme başlattı.

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