Tokat’tan gelip İstanbul’da aldığı sıfır araç 50 bin TL hasarlı çıktı

Tokat’ta ikamet eden Gazi Kürk, İstanbul’a gelerek bayiden aldığı sıfır aracı ekspertize götürdü. Kürk, 450 bin TL ödeyerek aldığı sıfır otomobilin 50 bin TL hasar kaydı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Tokat’ta ikamet eden Gazi Kürk, İstanbul’da sıfır araç satışı yapan bir bayide beğendiği arabanın kaporasını ödeyerek aracının gelmesini bekledi. Bayiden gelen haber üzerine Tokat’tan İstanbul’a gelen Kürk aracını aldı. 60 TC 074 Plakalı Ford markalı aracı aldıktan hemen sonra ekspertize götüren Kürk, öğrendikleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. Yapılan ekspertizde aracın sağ arka kapısının hasarlı ve komple boyalı olduğu ortaya çıktı. Aldığı sıfır aracı bayiye götüren Kürk, geçen 15 günlük süre içerisinde herhangi bir netice alamadı. Bayi tarafından yapılan eksperde aracın boyalı olduğu ortaya çıkmasına rağmen mağduriyeti giderilmeyen Kürk, yasal haklarını korumak için dava açtı.

“Bayi de araçtaki hatayı kabul etti”

Araç sahibi Gazi Kürk,” Ben bu arabayı almak için Tokat’tan geldim. Öncesinde kapora yatırmıştım. Aracın geldi, gel al dediler. Ben de aracı gelip aldım. Aracı aldığım gün ekspere götürdüm. Aracın sağ arka kapısı komple boyalı çıktı. Ayrıca kapının üretim tarihi kapının altında yazması gerekirken herhangi bir tarih de yazmıyor. Diğer kapılarda ise üretim tarihi yazıyor. Ben yasal haklarımı arayacağım. Aracın şu anki değeri 450 bin TL 50 bin TL hasar var şu anda ya bana bu aracın yenisini verecekler ya da araçta çıkan hasar kaydını ödeyecekler. Beni çok mağdur ettiler. Avukat aracılığı ile ihbarname gönderdim zaten 15 gündür sürekli oyalıyorlar. Hiç bir şekilde yardımcı olmuyorlar ”dedi.