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Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti

Esenyurt’ta kaçak bir kumarhanede tombala oynarken, parasını kaybeden adamın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 28 kişiyi suç üstü tombala oynarken yakaladı. Toplam 56 bin TL para kesilirken, iş yeri de mühürlenerek kapatıldı. İhbarı yapan kişiye de ceza kesildi.

Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti
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Esenyurt’ta kaçak bir kumarhanede tombala oynarken, parasını kaybeden adamın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 28 kişiyi suç üstü tombala oynarken yakaladı. Toplam 56 bin TL para kesilirken, iş yeri de mühürlenerek kapatıldı. İhbarı yapan kişiye de ceza kesildi.

Esenyurt Saadetdere Mahallesinde kumar oynatılan bir depoya gelen bir şahıs, yaklaşık 10 bin TL kaybetmesi üzerine, kumarhaneyi polis ekiplerine ihbar etti. İhbarı değerlendiren Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 28 kişiyi suç üstü tombala oynarken, yakaladı. Yapılan incelemelerde 3 adet tüplü televizyon, bir adet projektör, tombala makinası ve oyun kartları ele geçirildi. Aynı zamanda kumarda parasını kaybedip depoyu ihbar eden A.T de cezadan kaçamadı.
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