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Topkapı’da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar i

TOPKAPI'DA ALTGEÇİDİ SU BASTI. İKİ OTOMOBİL VE BİR SERVİS MİNİBÜSÜ SULAR İÇİNDE KALDI

Topkapı’da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar i
Topkapı’da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi.
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