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Topkapı’da altgeçidi su bastı: Servis minibüsü içerisindeki insanlarla mahsur kaldı

Topkapı’da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi

Topkapı’da altgeçidi su bastı: Servis minibüsü içerisindeki insanlarla mahsur kaldı
Topkapı’da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi
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Şimşeklerin çaktığı o anlar havadan görüntülendi
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