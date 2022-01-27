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Toprak kaymasında hasar yok

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Balıkesir’de dün gece meydana gelen ve iki binanın boşaltıldığı toprak kaymasında incelemeler tamamlandı. Kaymanın meydana geldiği alanın yanındaki binaların zemininde herhangi bir hasar oluşmadığı tespit edildi.

Toprak kaymasında hasar yok
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Balıkesir’de dün gece meydana gelen ve iki binanın boşaltıldığı toprak kaymasında incelemeler tamamlandı. Kaymanın meydana geldiği alanın yanındaki binaların zemininde herhangi bir hasar oluşmadığı tespit edildi.

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Balıkesir’de dün gece meydana gelen ve 2 binanın boşaltıldığı toprak kaymasında uzmanlar incelemelerini tamamladı binaların kaymanın meydana geldiği alanının yanındaki binaların temelinde herhangi bir hasar tespit edilemedi. Dün geceyi Balıkesir’de otellerde geçiren aileler bu akşamdan itibaren tekrar evlerine geri dönecek. Karesi belediyesi ekipleri sabah gün aydınlanmasıyla birlikte eski vali konağı alanındaki incelemelerini gerçekleştirdi, bölgede herhangi bir hasar tespit edilmedi. Apartmanın önünde meydana gelen ve kaldırımın göçtüğü toprak kaymasında kaldırımın olduğu dolgu toprak getirilerek meydana gelen hasar giderildi binanın temelinde herhangi bir hasara rastlanmadı.

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