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Trafiğe çıkan özel araçlar Avrasya Tüneli’ne yönlendirildi

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Valilik’ten yapılan açıklama ile özel araçların trafiğe çıkışı 13.00’e kadar durduruldu. Sabah saatlerinden itibaren yasağa uymayan özel araçlar, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Ekipler sivil araçları durdurarak Avrasya Tüneli’ne ve toplu ulaşım araçlarına yönlendirdi.

Trafiğe çıkan özel araçlar Avrasya Tüneli’ne yönlendirildi
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Valilik’ten yapılan açıklama ile özel araçların trafiğe çıkışı 13.00’e kadar durduruldu. Sabah saatlerinden itibaren yasağa uymayan özel araçlar, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Ekipler sivil araçları durdurarak Avrasya Tüneli’ne ve toplu ulaşım araçlarına yönlendirdi.

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama ile özel araçların trafiğe çıkışı bugün saat 13.00’e kadar durduruldu. Sabah saatlerinden itibaren yasağa uymayan sivil araçlar, polis ekiplerinin Uzunçayır mevkiinde yaptığı denetime takıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmek isteyen araç sürücülerini polis ekipleri durdurarak Avrasya Tüneli’ne ve toplu ulaşım araçlarına yönlendirdi. Hastası olan bir sivil aracın da Avrasya Tüneli’ne yönlendirildiği görüldü.

“Uygulamadan haberim var, yalnız hastam var”

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Denetime takılan Mehmet Özkan, “Uygulamadan haberim var, yalnız hastam var. Tedavi için karşıya geçiyorum o yüzden mecbur çıkmak zorundayım” dedi.

“Özel araçlarla çıkış yasak diye duydum”

Ahmet Tekin ise, “Karşıya geçişler yok. Özel araçlarla çıkış yasak diye duydum. Finans çalışanıyım, şahsi aracım değil, geçmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

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