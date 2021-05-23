Trafiğe kapalı yola giren otomobil 11 yaşındaki çocuğa çarptı

Esenyurt’ta yapımı henüz tamamlanmayan ve trafiğe kapalı olan yola giren otomobil, 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre trafiğe kapalı olan yolda çocuklar top oynadığı sırada hızla yola giren bir araç, 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koşarken, ihbar üzene sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Arabalar jet gibi gelip yolun sonundan dönerek o hızla çocukların içinden geçiyor"

Olayı gören bir vatandaş, “Bugünkü kazada çocuklar top oynarken araba geliyordu. Araba kornaya bastı. Çocuk duymadı. Arabanın altında kaldı. 11-12 yaşlarındaydı. Çocuk şu an hastanede. Ya sakat kalabilir ya da ölebilirdi. Ayağı gitmişti çocuğun, sallanıyordu bacağı ben bağladım. Normalde trafik yok. Daha açık değil. Trafiğe kapalı alan burası. Motorlar yarış yapıyor. Arabalar hızla gelip gidiyor. Arabalar jet gibi gelip yolun sonundan dönerek o hızla çocukların içinden geçiyor. Bir tane trafik levhası bile yok. Burası park mı, yol mu, yoksa çocukların öldüğü yer mi? Her yer çıkmaz sokak, ambulans bile bu yola giremiyor. Ambulansı kaldırımdan getirdik. Ambulans hastayı aldı, tekrar kaldırımdan çıkıp gitti. Yol da anayol gibi. Hiçbir uyarı levhası yok” diye konuştu.

Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde arabanın çarpması sonucu yerde kalan çocuğa çevredeki vatandaşların yardım ettiği, olay yerine gelen ambulansla çocuğun ambulansa taşındığı görülüyor.