Trafiği tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı, yakayı ele verdi

İstanbul’da trafikte drift ve makas atıp o anları sosyal medya da paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, toplam 7 bin 369 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Trafikteki tehlikeli anlar ise kameraya yansıdı.
Trafiği tehlikeye atan sürücüye 7 bin 369 TL para cezası
Yakalanan Burak Ö’ye drift yapmadan 6 bin 141 TL, makas atmadan ise bin 228 TL olmak üzere toplam 7 bin 369 TL para cezası kesildi. Ayrıca, Burak Ö.’ın sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu ve 34 EM 2976 plakalı araç 60 gün süre ile trafikten men edilerek, Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.