banner4556

Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı

banner4664

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tehlikeli şekilde araç kullanınca polis tarafından durdurulan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Ceza kesilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı
banner4582

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tehlikeli şekilde araç kullanınca polis tarafından durdurulan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Ceza kesilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

banner4336

Alınan bilgiye göre, Çayırova ilçesinde bir sürücünün tehlikeli araç kullandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AIY 734 plakalı Tofaş marka otomobili Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrollerde 1.60 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ters kelepçe yapıldı. Daha sonra cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Asırlar önce öldürülen Santa Barbara’nın gizemli...
Asırlar önce öldürülen Santa Barbara’nın gizemli...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616