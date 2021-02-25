Trafik ışıklarında bekleyen otomobil alev alev yandı

Zeytinburnu’nda trafik ışıklarında bekleyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yandı.Yangın, saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Belgrad Kapı Yolu Sokak üzerindeki ışıklarda bekleyen bir otomobilde çıktı. İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen Tofaş marka otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, otomobilden inerek yangını söndürmeye çalıştı. Yangın tüpüyle yapılan müdahale sonuçsuz kalınca durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından otomobil trafik çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.