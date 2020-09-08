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Trafik kaza sonrası keser ve sopaların kullanıldığı kavga kamerada

Beylikdüzü’nde maddi hasarlı trafik kazası sonrası tartışan sürücülerin yakınlarını çağırmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Polisin müdahalesiyle 3 kişi gözaltına alınırken 2 kişi hafif yaralandı.

Trafik kaza sonrası keser ve sopaların kullanıldığı kavga kamerada

Beylikdüzü’nde maddi hasarlı trafik kazası sonrası tartışan sürücülerin yakınlarını çağırmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Polisin müdahalesiyle 3 kişi gözaltına alınırken 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 2 araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrasında sürücüler tartışmaya başladı ve kavga etti. Kavga sürücülerin yakınlarının olaya karışmasıyla büyüdü. Kısa süre sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek kavgaya müdahalede bulundu. Sopaların ve keserlerin kullanıldığı kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken yaralılardan birisi hastaneye kaldırıldı.

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